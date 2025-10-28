СМИ: на Украине началась битва тактик применения дронов

Более того, в ход, согласно статье, уже пошли дроны на основе искусственного интеллекта, которые могут автономно атаковать цели даже при нарушении связи. Эта эволюция, как пишет автор, приведет к тому, что со временем на поле боя будут доминировать рои беспилотников, каждым из которых будет автономно управлять ИИ. Битва человека и технологий, начавшаяся на Украине, может стать прологом к такой будущей войне.