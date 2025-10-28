Ричмонд
СМИ: на Украине началась битва тактик применения дронов

В конфликте на Украине противоборствующие стороны разработали разные тактики, ключевой частью которых стало использование стратегических БПЛА и ракет. Чья тактика в итоге окажется выигрышной, задается вопросом японское интернет-издание Traffic News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Украина

Преимущество Украины, согласно статье, заключается в системе развития «снизу вверх», в рамках которой гражданские волонтеры и ИТ-компании тесно сотрудничают с военными. Это привело к созданию отечественной системы управления «ГИС Арта», которую в шутку прозвали «Uber для артиллерии». Она, как пишет издание, быстро передает информацию о местоположении противника, обнаруженного беспилотниками, наиболее подходящим для атаки подразделениям — в результате время от обнаружения цели до атаки сократилось с 20 минут до 30−60 секунд.

Кроме того, следуя примеру России, Украина быстро разворачивает оптоволоконные беспилотники, чтобы противостоять мощным российским средствам радиоэлектронной борьбы. Эти беспилотники управляются физическими кабелями, а не радиоволнами, что делает их неуязвимыми для глушения.

Украинские солдаты также прибегают к отчаянным наступательным и оборонительным мерам, например пытаются защититься от дронов, прикрепляя к танкам решетчатую броню, известную как «мангалы», и размещая «обманки» из воздушных шаров, чтобы сбить с толку дорогостоящие ударные дроны.

Россия

Последнее верно и для российской стороны, говорится в статье. Российские солдаты применяют дешевые имитации беспилотников, чтобы вывести из строя ценные ракеты ПВО Украины.

Но в целом Россия противостоит гибкой тактике Украины с помощью более системного подхода.

Она, как пишет издание, усилила советскую военную философию РОК (разведывательно-огневые комплексы — совокупность средств разведки, управления и огневого поражения, которые предназначены для быстрого обнаружения и поражения целей в реальном времени. — Прим. ред.) современными беспилотными технологиями. В результате появился «смертельный дуэт» артиллерии и БПЛА, отмечает Traffic News.

Ярким примером этого стало сочетание разведывательного беспилотника «Орлан-10» и дрона-камикадзе «Ланцет».

Российская тактика «охоты и уничтожения», при которой «Орлан-10» обнаруживает цели с воздуха, а «Ланцет» атакует их и уничтожает, оказалась особенно эффективной против украинских гаубиц и других целей, говорится в статье.

«Невидимость» этих дронов на поле боя изменила общепринятые представления о наземной войне: крупные подразделения с тяжелой бронированной техникой стали чрезвычайно уязвимы — FPV-дроны постоянно контролируют их с воздуха и молниеносно наносят удары.

В результате и на Украине, и в России появился новый тип «кавалерии»: на смену танкам пришли небольшие трудно обнаруживаемые мотоциклы и квадроциклы для перевозки войск и внезапных атак.

Аналогичные изменения наблюдаются и в артиллерийских подразделениях. Вместо скученного расположения артиллерийских орудий и концентрированной огневой мощи противники перешли к более продвинутой тактике, пишет автор. По обе стороны фронта начали применять синхронную стрельбу из нескольких рассредоточенных орудий без какого-либо отклонения от курса огня.

Более того, в ход, согласно статье, уже пошли дроны на основе искусственного интеллекта, которые могут автономно атаковать цели даже при нарушении связи. Эта эволюция, как пишет автор, приведет к тому, что со временем на поле боя будут доминировать рои беспилотников, каждым из которых будет автономно управлять ИИ. Битва человека и технологий, начавшаяся на Украине, может стать прологом к такой будущей войне.

