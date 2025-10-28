Главное из брифинга Минобороны 28 октября 2025 года: последние новости на сегодня

За сутки в зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.