Главное из брифинга Минобороны 28 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 28 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север»

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар шести бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также атаковали мотопехотную бригаду противника в районе города Волчанска Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад»

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали семь украинских бригад в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка Харьковской области, Красный Лиман, Дробышево и Ямполь ДНР.

В районе города Купянска Харьковской области подразделения 6-й армии продолжили окружение группировки ВСУ. Бойцы «Запада» в селе Петропавловка Харьковской области зачистили 40 зданий от украинских боевиков и уничтожили группу военнослужащих 1-й бригады нацгвардии, пытавшихся переправиться на шести лодках на правый берег реки Оскол.

«Предотвращены две попытки деблокирования окруженной группировки противника со стороны населенного пункта Нечволодовка Харьковской области. Всего в данном районе уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина “Казак” и четыре пикапа», — сообщает Минобороны РФ.

За сутки в зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.

«Юг»

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 210 человек. Также противник лишился семи боевых бронированных машин, 22 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, двух складов боеприпасов и склада горючего.

«Центр»

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 16 бригад и три штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Родинское, Вольное, Белицкое, Котлино ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

В Красноармейске ДНР подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в городской застройке южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала. Полностью зачищен от украинских боевиков микрорайон Троянда.

В Дмитрове штурмовые группы 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии выдавили подразделения ВСУ с удерживаемых позиций в районе шахты ⅚.

Подразделения «Центра» остановили контратаку противника со стороны села Гришино ДНР для деблокирования окруженной группировки ВСУ, сорвали три попытки украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном направлении, уничтожили более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

В зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 480 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм гаубица М777.

«Восток»

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Вишневое, Рыбное, Успеновка и Новое Запорожской области.

Противник за сутки лишился до 265 военнослужащих, пяти боевых бронированных машин, 17 автомобилей, двух артиллерийских орудий и склада материальных средств.

«Днепр»

Бойцы «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Орехов, Павловка, Приморское Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки: до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция РЭБ и два склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки атаковали:

  • объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины;
  • военный аэродром;
  • железнодорожный состав с вооружением и техникой ВСУ;
  • цеха производства, места хранения и запуска БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.

Средства ПВО сбили 124 БПЛА самолетного типа.

