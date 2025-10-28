Ричмонд
Шойгу: менее 1% беспилотников Украины долетают до целей в РФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Украинские беспилотники, атакующие объекты на территории России, достигают цели в меньше, чем одном проценте случаев. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% — это тоже достижение [целей]», — сказал он журналистам по итогам совещания по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции. Таким образом он ответил на вопрос об атаках на энергетические объекты РФ.

«Все компании — наши компании, нефтяные, газовые компании — принимают максимальные меры для защиты объектов. Это меры и инженерного характера, и по установке мобильных огневых групп, которые занимаются поражением летающих объектов», — констатировал секретарь СБ РФ.

