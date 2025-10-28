Ричмонд
Военный эксперт оценил угрозу ракеты «Фламинго» ВСУ

Баллистическая ракета «Фламинго» украинского производства, которую начали применять на линии боевого соприкосновения ВСУ, не сможет повлиять на ситуацию на фронте, так как обладает посредственными характеристиками. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам эксперта, у «Фламинго» на самом деле невысокий потенциал, передает «Лента.ру».

«По тактико-техническим характеристикам ракета “Фламинго” не является чем-то прорывным, каким-то супероткрытием», — отметил Кошкин. Он добавил, что утверждать, что «Фламинго» позволит Украине одержать вверх в противостоянии с РФ, было бы излишне «амбициозным».

Эксперт предположил, что информация украинских властей и СМИ об успешном применении ракеты — не более чем пропаганда и желание внушить гражданам страны надежду на успех в свете сообщений о поражениях по всей линии фронта. Кошкин акцентировал внимание, что данных о объемах выпуска «Фламинго» нет в открытом доступе, и сделал вывод, что сообщения о ракете — пиар, но не свидетельство военно-технических достижений Киева.

Ранее о применении «Фламинго» украинскими военными объявил президент Украины Владимир Зеленский. Позже он признался, что реализация проекта по выпуску ракет и комплексов к ним затруднена из-за финансового дефицита и технологических проблем.

В свою очередь, газета The New York Times выяснила, что производством ракет «Фламинго» занимается компания Fire Point, которая связана с украинским президентом. До 2022 года она являлась кастинговым агентством, которое занималось поиском актеров для кино и телевидения. В 2025 году компания стала одним из самых крупных подрядчиков, выполняющих заказы ВСУ. Сумма контрактов, заключенных в текущем году, превысила 1 млрд долларов.