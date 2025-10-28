Военный эксперт оценил угрозу ракеты «Фламинго» ВСУ

Эксперт предположил, что информация украинских властей и СМИ об успешном применении ракеты — не более чем пропаганда и желание внушить гражданам страны надежду на успех в свете сообщений о поражениях по всей линии фронта. Кошкин акцентировал внимание, что данных о объемах выпуска «Фламинго» нет в открытом доступе, и сделал вывод, что сообщения о ракете — пиар, но не свидетельство военно-технических достижений Киева.