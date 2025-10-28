Военный эксперт оценил угрозу ракеты «Фламинго» ВСУ

По словам эксперта, у «Фламинго» на самом деле невысокий потенциал, передает «Лента.ру».
«По тактико-техническим характеристикам ракета “Фламинго” не является чем-то прорывным, каким-то супероткрытием», — отметил Кошкин. Он добавил, что утверждать, что «Фламинго» позволит Украине одержать вверх в противостоянии с РФ, было бы излишне «амбициозным».
Эксперт предположил, что информация украинских властей и СМИ об успешном применении ракеты — не более чем пропаганда и желание внушить гражданам страны надежду на успех в свете сообщений о поражениях по всей линии фронта. Кошкин акцентировал внимание, что данных о объемах выпуска «Фламинго» нет в открытом доступе, и сделал вывод, что сообщения о ракете — пиар, но не свидетельство военно-технических достижений Киева.
Ранее о применении «Фламинго» украинскими военными объявил президент Украины Владимир Зеленский. Позже он признался, что реализация проекта по выпуску ракет и комплексов к ним затруднена из-за финансового дефицита и технологических проблем.
В свою очередь, газета The New York Times выяснила, что производством ракет «Фламинго» занимается компания Fire Point, которая связана с украинским президентом. До 2022 года она являлась кастинговым агентством, которое занималось поиском актеров для кино и телевидения. В 2025 году компания стала одним из самых крупных подрядчиков, выполняющих заказы ВСУ. Сумма контрактов, заключенных в текущем году, превысила 1 млрд долларов.