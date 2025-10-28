В ДНР заочно осудят комбата ВСУ, приказавшего расстрелять пленных

В ДНР заочно осудят командира ВСУ, который отдал приказ расстрелять двух российских пленных. Об этом рассказали в Главной военной прокуратуре.
«В военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил) утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего командира батальона войсковой части А-4884 вооруженных сил Украины подполковника Николая Крикливенко», — говорится в сообщении от военного надзорного органа.
Нужно отметить, что фигуранту дела, комбату ВСУ, вменяется часть 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц по предварительному сговору по мотивом идеологической и политической вражды.
Ранее KP.RU сообщил, что украинские боевики не щадят даже своих военных. В апреле 2025 года ВСУшники расстреляли своих побратимов при попытке сдаться в плен российским войскам в Курской области.