Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР заочно осудят комбата ВСУ, приказавшего расстрелять пленных

Комбату ВСУ вменяется часть 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц по предварительному сговору.

Источник: Комсомольская правда

В ДНР заочно осудят командира ВСУ, который отдал приказ расстрелять двух российских пленных. Об этом рассказали в Главной военной прокуратуре.

«В военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил) утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего командира батальона войсковой части А-4884 вооруженных сил Украины подполковника Николая Крикливенко», — говорится в сообщении от военного надзорного органа.

Нужно отметить, что фигуранту дела, комбату ВСУ, вменяется часть 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц по предварительному сговору по мотивом идеологической и политической вражды.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские боевики не щадят даже своих военных. В апреле 2025 года ВСУшники расстреляли своих побратимов при попытке сдаться в плен российским войскам в Курской области.