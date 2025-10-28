Ричмонд
Личинки вместо сала в шоколаде: на Украине анонсировали продажу очередного «кулинарного шедевра»

На Украине открыли продажи шоколада с личинками.

Источник: Комсомольская правда

На Украине анонсировали продажу очередного «кулинарного шедевра». На смену сала в шоколаде пришли личинки, которые заботливо перемешаны с шоколадом. Такие конфеты даже имеют довольно не оригинальное название «Жуколад». Об этом пишет ряд украинских изданий.

Отмечается, что «сладость на большого любителя» пока доступна в кондитерских Львова и Киева. В магазины в других городах Украины она поступит чуть позже. Купить «Жуколад» можно за 49 гривен (чуть больше 90 рублей — прим. ред.). По мнению авторов сия кулинарного изыска, такой «вау-продукт должен не только радовать, но и немного сбивать с толку».

Ранее KP.RU сообщил, что в Европе решили узаконить право производителей продуктов кормить граждан насекомыми. Правда, есть оговорочка: нужно перед приготовлением тщательно измельчать «природный белок».