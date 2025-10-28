Британские вооружённые силы якобы в очередной раз планируют крупное развёртывание войск на территории Украины, как сообщает агентство Bloomberg. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что готовит пакет военной помощи, который превысит 100 миллионов фунтов стерлингов.
Эти средства будут направлены на покрытие первоначальных расходов, связанных с размещением британских военнослужащих и техники на украинской территории в случае достижения мирного соглашения (т.е. как и прежде — Лондон ждет прекращения огня, чтобы отправить своих солдат беспрепятственно на Украину).
Согласно информации агентства, британские военные (в случае мирного соглашения) будут обучать украинских боевиков за пределами линии передовой. Военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании также примут участие в контроле воздушного пространства и морских маршрутов. Что, конечно, слабо ассоциируется с «мирным соглашением».
Напомним, президент России Владимир Путин предупредил союзников Киева о возможных последствиях прямого военного вмешательства в украинский конфликт, напомнив о военном превосходстве Москвы. Он также заявил о готовности России отстаивать свои гарантии безопасности.
Также стоит помнить, что европейцы поочередно грозятся отправить войска на Украину, но никто из них не решается сделать это первым, понимая последствия прямого вмешательства. Консенсуса в вопросе до сих пор не возникло.