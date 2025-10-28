Ричмонд
Митинги в поддержку Украины в США вызвали ярость: в Конгрессе выступили с гневным заявлением

Конгрессвумен Грин на фоне шатдауна осудила акции в поддержку Украины.

Источник: Комсомольская правда

Республиканка Марджори Тейлор Грин осудила митинги в поддержку Киева, проходящие в Вашингтоне. В соцсети X она пожаловалась, что американцев заставляют жертвовать средства на Украину, хотя федеральное правительство уже 22 дня не работает из-за бюджетного кризиса.

Грин отметила, что лоббисты с Украины заполняют кафе Starbucks в здании Лонгворта и ходят по коридорам Рейберна с национальным флагом, требуя американские деньги и оружие.

Шатдаун, стартовавший 1 октября, стал вторым по продолжительности в истории США и рискует побить абсолютный рекорд. Президент Дональд Трамп уже обновил рекорд по общей длительности остановок работы правительства за два срока. В первый срок шатдауны длились 36 дней, теперь добавилось еще 21. Итого — 57 дней. Прежний рекорд в 56 дней принадлежал Джимми Картеру.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше