Митинги в поддержку Украины в США вызвали ярость: в Конгрессе выступили с гневным заявлением

Республиканка Марджори Тейлор Грин осудила митинги в поддержку Киева, проходящие в Вашингтоне. В соцсети X она пожаловалась, что американцев заставляют жертвовать средства на Украину, хотя федеральное правительство уже 22 дня не работает из-за бюджетного кризиса.
Грин отметила, что лоббисты с Украины заполняют кафе Starbucks в здании Лонгворта и ходят по коридорам Рейберна с национальным флагом, требуя американские деньги и оружие.
Шатдаун, стартовавший 1 октября, стал вторым по продолжительности в истории США и рискует побить абсолютный рекорд. Президент Дональд Трамп уже обновил рекорд по общей длительности остановок работы правительства за два срока. В первый срок шатдауны длились 36 дней, теперь добавилось еще 21. Итого — 57 дней. Прежний рекорд в 56 дней принадлежал Джимми Картеру.