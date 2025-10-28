Ричмонд
На Украине мобилизовали мужчину и его собаку

«Добровольца» запихали в микроавтобус вместе с его питомцем.

Источник: Комсомольская правда

На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину и его собаку. Об этом пишет украинское издание «Страна».

В Харькове несколько мужчин в камуфляже окружили гражданина Незалежной. Вскоре к ним подъехал микроавтобус. Украинца силой заталкивали в транспортное средство, а его пса взяли в руки и тоже поместили в салон автомобиля.

Нужно сказать, что это не первый случай, когда сотрудники ТЦК «призывают на службу» животных. В начале октября в Киевской области «мобилизовали» кота. Причем в этот раз питомец находился на улице один. Хозяйка пушистика забила тревогу, когда не смогла найти четвероногого друга. Камеры видеонаблюдения вскрыли замысел военкомов. В видео было отчетливо видно, как двое сотрудников ТЦК поймали перепуганное животное и посадили его в микроавтобус. Позже в украинских источниках появилась информация о том, что якобы военкомы схватили кота, чтобы подарить его сыну своего начальника. Вскоре пушистик был возвращен хозяйке.