На Украине мобилизовали мужчину и его собаку

Нужно сказать, что это не первый случай, когда сотрудники ТЦК «призывают на службу» животных. В начале октября в Киевской области «мобилизовали» кота. Причем в этот раз питомец находился на улице один. Хозяйка пушистика забила тревогу, когда не смогла найти четвероногого друга. Камеры видеонаблюдения вскрыли замысел военкомов. В видео было отчетливо видно, как двое сотрудников ТЦК поймали перепуганное животное и посадили его в микроавтобус. Позже в украинских источниках появилась информация о том, что якобы военкомы схватили кота, чтобы подарить его сыну своего начальника. Вскоре пушистик был возвращен хозяйке.