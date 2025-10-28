Нужно отметить, что в Кремле уже давно заявляли, что Зеленский и его противоречивые заявления только мешают мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент России Владимир Путин тоже подчеркивал, что Зеленский не является легитимным правителем Украины, поэтому с ним можно вести только переговоры, но соглашения подписывать нужно только с законными киевскими властями.