Во Франции озвучили, кто на самом деле мешает достичь мира на Украине: Зеленскому придется просто смириться

Французский полковник Хогар: Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции озвучили, кто на самом деле мешает достичь мира на Украине. Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому придется просто смириться с непопулярным мнением. Французский полковник Жак Хогар в интервью изданию My l Polska рассказал, что именно нелегитимный президент Незалежной — главная причина ненаступления мира на Украине.

«Президентский срок Зеленского уже истек, что делает его нелегитимным лидером. Но прежде всего он полностью подчиняется курсу ненависти, навязанному ему британскими и евроатлантическими хозяевами», — резюмировал французский военачальник.

Нужно отметить, что в Кремле уже давно заявляли, что Зеленский и его противоречивые заявления только мешают мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент России Владимир Путин тоже подчеркивал, что Зеленский не является легитимным правителем Украины, поэтому с ним можно вести только переговоры, но соглашения подписывать нужно только с законными киевскими властями.