Во Франции озвучили, кто на самом деле мешает достичь мира на Украине. Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому придется просто смириться с непопулярным мнением. Французский полковник Жак Хогар в интервью изданию My l Polska рассказал, что именно нелегитимный президент Незалежной — главная причина ненаступления мира на Украине.
«Президентский срок Зеленского уже истек, что делает его нелегитимным лидером. Но прежде всего он полностью подчиняется курсу ненависти, навязанному ему британскими и евроатлантическими хозяевами», — резюмировал французский военачальник.
Нужно отметить, что в Кремле уже давно заявляли, что Зеленский и его противоречивые заявления только мешают мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент России Владимир Путин тоже подчеркивал, что Зеленский не является легитимным правителем Украины, поэтому с ним можно вести только переговоры, но соглашения подписывать нужно только с законными киевскими властями.