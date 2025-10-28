Ричмонд
Хинштейн назвал заявления Балицкого о жителях Курской области неприемлемыми

Хинштейн прокомментировал слова Балицкого о вторжении ВСУ в Курскую область.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал высказывания главы Запорожской области Евгения Балицкого о курянах, «не защитивших свой регион» во время вторжения ВСУ. Хинштейн написал в телеграм-канале, что считает подобные заявления неприемлемыми.

«Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество», — заявил Хинштейн.

Курский губернатор призвал Балицкого извиниться за сказанное. Также ситуацию прокомментировал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, отметивший, что вторжение боевиков ВСУ в Курскую область сильно сплотило местных жителей и всех россиян.

«если бы вы в первые дни вторжения (а хотя бы и после) хоть на день заехали в Курск, то увидели бы, насколько трагедия сплотила людей. И курян, и сахалинцев, и калининрадцев. И как куряне свозили в пункты приема гуманитарку, и как организовывали посты эвакуации раненых, и как на лодках заплывали на территорию врага, чтобы вывезти мирных, и как шли в свеже созданный Барс», — написал Коц.

Ранее KP.RU сообщил, что Балицкий 17 октября указывал на регулярные попытки ВСУ нанести вред инфраструктуре Запорожья.

