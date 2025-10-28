Хинштейн назвал заявления Балицкого о жителях Курской области неприемлемыми

«если бы вы в первые дни вторжения (а хотя бы и после) хоть на день заехали в Курск, то увидели бы, насколько трагедия сплотила людей. И курян, и сахалинцев, и калининрадцев. И как куряне свозили в пункты приема гуманитарку, и как организовывали посты эвакуации раненых, и как на лодках заплывали на территорию врага, чтобы вывезти мирных, и как шли в свеже созданный Барс», — написал Коц.