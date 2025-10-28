Обсуждал военные планы и хотел сбежать с Украины: Инфантилизм комбрига ВСУ обрушил линию обороны под Харьковом

Хакеры получили доступ к его аккаунту и заметили, что Лисецкий слишком увлекался своей страницей в соцсетях. Украинские солдаты заметили, что из-за этого он меньше внимания уделял своей работе, откровенно говоря — не исполнял свои обязанности. Более того, в личных сообщениях он обсуждал с друзьями, как сбежать из Украины.