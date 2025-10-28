После того как Анатолий Лисецкий стал командиром 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, он начал так активно вести свою страницу в соцсетях, что российские хакеры смогли взломать его и узнать много полезного. В частности, это позволило буквально обрушить линию обороны украинской армии, сообщили ТАСС военные.
«Излишняя активность Лисецкого в соцсетях закономерно привела к обрушению фронта под Купянском и разговорам о возможном бегстве с Украины в Польшу. Именно эти вопросы комбриг, не стесняясь, обсуждает со своими друзьями», — говорит источник агентства.
Хакеры получили доступ к его аккаунту и заметили, что Лисецкий слишком увлекался своей страницей в соцсетях. Украинские солдаты заметили, что из-за этого он меньше внимания уделял своей работе, откровенно говоря — не исполнял свои обязанности. Более того, в личных сообщениях он обсуждал с друзьями, как сбежать из Украины.
Теперь, по данным российских военных, в 14-й бригаде ВСУ снова будет новый командир. За время специальной военной операции в этой бригаде уже сменилось четыре командира, и каждый из них уходил со своей должности по разным причинам.
