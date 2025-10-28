Ричмонд
Силы ПВО сбили 57 БПЛА над регионами России за три часа

С 20:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили 57 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. Больше всего — 35 дронов — было сбито над Брянской областью.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, еще 9 беспилотников было уничтожено над Ростовской областью, по 4 — над Калужской, Тульской областями, а также над Московским регионом (три из них летели в сторону Москвы). Еще один дрон был сбит над Курской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадавших нет. Об отсутствии разрушений и пострадавших также сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

