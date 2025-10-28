Силы ПВО сбили 57 БПЛА над регионами России за три часа

По информации ведомства, еще 9 беспилотников было уничтожено над Ростовской областью, по 4 — над Калужской, Тульской областями, а также над Московским регионом (три из них летели в сторону Москвы). Еще один дрон был сбит над Курской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадавших нет. Об отсутствии разрушений и пострадавших также сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.
