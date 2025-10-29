Ричмонд
В Брянской области после атаки ВСУ погибла женщина и загорелся дом

Губернатор Богомаз рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА на Брянскую область.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные атаковали Брянскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов. При этом погибла женщина и была ранена девочка-подросток, также загорелся жилой дом. Об этом информировал губернатор региона Александр Богомаз.

«К большому горю погибла мирная жительница. Девочка 14 лет получила ранения. Пострадавшая оперативно доставлена в детскую областную больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник в Telegram-канале, выразив при этом соболезнования близким погибшей.

Напомним, вечером во вторник 28 октября за три часа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 57 украинских БПЛА. Большая часть из них — 35 беспилотников — уничтожена над Брянской областью.

Накануне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу информировал, что менее 1% украинских беспилотников достигают целей на территории России.

Как в небе Харьковской области идет охота на дроны ВСУ самолетного типа, читайте здесь на KP.RU.

