В Ульяновской области отразили атаку вражеских БПЛА

«В Новоспасском районе отражена атака вражеских БПЛА. Жертв нет. На месте падения обломков работают специальные экстренные службы. Проведен штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. По моему поручению на место выехал заместитель губернатора Владимир Разумков», — написал Русских.
