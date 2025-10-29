Ричмонд
В Ульяновской области отразили атаку вражеских БПЛА

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Атака вражеских БПЛА отражена в Новоспасском районе Ульяновской области, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«В Новоспасском районе отражена атака вражеских БПЛА. Жертв нет. На месте падения обломков работают специальные экстренные службы. Проведен штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. По моему поручению на место выехал заместитель губернатора Владимир Разумков», — написал Русских.

