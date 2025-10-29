Ричмонд
Киселёв: 90% солдат ВСУ сбежали из красноармейского микрорайона Троянда

Военный эксперт рассказал о бегстве ВСУ из хорошо укреплённого микрорайона Троянда.

Источник: Комсомольская правда

Украинские солдаты бежали из хорошо укреплённого микрорайона Троянда в Красноармейске, процент покинувших позиции составляет до 90 процентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Виталия Киселёва.

Эксперт отметил, что в микрорайоне Троянда в Красноармейске (украинское название города — Покровск) был оборудован мощный опорный пункт ВСУ.

«Противник оттуда быстро бежал, с учетом того, что вокруг Троянды есть каскад озер, мелких речушек и для обороны он не является у них приоритетом. Поэтому 90% [солдат ВСУ] сбежали, 10%, которые там попытались остаться, может быть, прикрывали их отходы, — они, безусловно, там и полегли», — сказал Киселёв агентству.

Тем временем ВС России полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске.

Ранее украинский боец с позывным «Мучной» написал в социальной сети, что в Красноармейске сейчас крайне тяжелая ситуация, из-за чего солдаты ВСУ находятся в панике.

Также сообщалось, что ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ на бронетехнике в Красноармейске.