Киселёв: 90% солдат ВСУ сбежали из красноармейского микрорайона Троянда

Украинские солдаты бежали из хорошо укреплённого микрорайона Троянда в Красноармейске, процент покинувших позиции составляет до 90 процентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Виталия Киселёва.
Эксперт отметил, что в микрорайоне Троянда в Красноармейске (украинское название города — Покровск) был оборудован мощный опорный пункт ВСУ.
«Противник оттуда быстро бежал, с учетом того, что вокруг Троянды есть каскад озер, мелких речушек и для обороны он не является у них приоритетом. Поэтому 90% [солдат ВСУ] сбежали, 10%, которые там попытались остаться, может быть, прикрывали их отходы, — они, безусловно, там и полегли», — сказал Киселёв агентству.
Тем временем ВС России полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске.
Ранее украинский боец с позывным «Мучной» написал в социальной сети, что в Красноармейске сейчас крайне тяжелая ситуация, из-за чего солдаты ВСУ находятся в панике.
Также сообщалось, что ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ на бронетехнике в Красноармейске.