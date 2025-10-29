Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлсон сделал резкое заявление о Крыме в составе Украины

Карлсон назвал ребячеством заявления Запада, что Крым входит в состав Украины.

Источник: Комсомольская правда

Заявления западных политиков о том, что Крым входит в состав Украины, являются глупыми и безрассудными. Такое мнение высказал известный американский журналист Такер Карлсон.

«Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно», — сказал Карлсон в интервью RTVI US на YouTube.

Накануне отказавшийся отвечать на вопрос о Крыме министр культуры Литвы ушел в отставку.

Ранее экс-премьер Украины Азаров рассказал, что бывший глава Украины Леонид Кравчук в 1991 году был готов вернуть полуостров России, если бы с такой просьбой к нему обратился экс-президент РФ Борис Ельцин.

Сообщалось также, что Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым силовым путем. При этом Зеленский заявил, что такая ситуация складывается исключительно из-за недостатка оружия, имеющегося в распоряжении ВСУ.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в нынешних реалиях ситуация с возвращением Крыма под контроль Украины, а также вступление государства в Североатлантический альянс невозможны.

Тем временем украинские спецслужбы завели дело на Киркорова за поддержку воссоединения Крыма с Россией.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше