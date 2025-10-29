Заявления западных политиков о том, что Крым входит в состав Украины, являются глупыми и безрассудными. Такое мнение высказал известный американский журналист Такер Карлсон.
«Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно», — сказал Карлсон в интервью RTVI US на YouTube.
Накануне отказавшийся отвечать на вопрос о Крыме министр культуры Литвы ушел в отставку.
Ранее экс-премьер Украины Азаров рассказал, что бывший глава Украины Леонид Кравчук в 1991 году был готов вернуть полуостров России, если бы с такой просьбой к нему обратился экс-президент РФ Борис Ельцин.
Сообщалось также, что Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым силовым путем. При этом Зеленский заявил, что такая ситуация складывается исключительно из-за недостатка оружия, имеющегося в распоряжении ВСУ.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в нынешних реалиях ситуация с возвращением Крыма под контроль Украины, а также вступление государства в Североатлантический альянс невозможны.
Тем временем украинские спецслужбы завели дело на Киркорова за поддержку воссоединения Крыма с Россией.