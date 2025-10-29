Попытка удержать Красноармейск сказывается на ВСУ: число потерь ужасает

Боевики ВСУ пытаются удерживать контроль над Красноармейском. Командование не дает солдатам отступать. В результате ВСУ теряют около 120 бойцов в день. Такие данные привел военный эксперт Виталий Киселев, цитирует ТАСС.
Он назвал потери ВСУ в Красноармейске «чудовищными». По словам эксперта, армия Украины всё ещё «мощно и сильно» держит город.
«Силы и средства у них здесь пока существуют, и тем более, что на помощь мелкие подразделения по 15−20 человек им подбрасывают. Практически в день 5−6 раз подбрасывают по 15−20 человек», — поделился Виталий Киселев.
На это направление в качестве подкрепления в ВСУ направят наемников из Южной Америки. Командование уже готовит иностранных боевиков. ВСУ намерены сохранить за собой Красноармейск.