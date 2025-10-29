Российский боец нёс на себе раненого товарища 12 километров

Российский военнослужащий в зоне СВО эвакуировал раненого товарища, при этом ему пришлось пронести его на себе около 12 километров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Мужчина награждён медалью «За отвагу». На СВО он ушёл добровольцем, сказано в публикации.
О том, как герой спецоперации «Z» Аркадий Курманалиев во время штурма спас товарища, читайте здесь на KP.RU.
Ранее боец 5-й бригады 51 армии в составе группировки войск «Центр» рассказал военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу о том, как спас 16 раненых товарищей, хотя сам пострадал от осколка.
Также сообщалось, что российский военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным «Орин» во время штурма под непрекращающимся огнём спас 20 раненых бойцов с линии соприкосновения.