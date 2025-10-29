Алаудинов рассказал о задаче ВС РФ сформировать выгодный для переговоров кейс

Российские войска пытаются обеспечить наиболее выгодный для мирных переговоров кейс. Главной задачей ВС РФ является освобождение максимальной территории. Это позволит Москве подойти к переговорам с более выгодной позицией. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.
Генерал-лейтенант уточнил, что армия России продвигается на тех направлениях, где можно наступать «без особых потерь». Он также добавил, что кейс, сформированный ВС РФ, впоследствии может быть «обменным» или «договорным».
«То, что у нас есть, должно быть либо закреплено за Россией на каких-то условиях, либо обменено на какие-то другие территории, которые являются важными», — объяснил Апти Алаудинов.
Российские военные между тем перехватили радиопереговоры командования ВСУ. Операция позволила выяснить сведения о командире подразделения и приказах, отданных руководством.