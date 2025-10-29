Луна призвала Зеленского прислушаться к ратующим за переговоры украинцам

Конгрессвумен Анна Паулина Луна обратилась к Владимиру Зеленскому с призывом прислушаться к мнению украинцев, которые желают дипломатического урегулирования конфликта. Об этом Луна написала в социальной сети Х, апеллируя к данным проведённого на Украине социологического исследования.