Луна призвала Зеленского прислушаться к ратующим за переговоры украинцам

Конгрессвумен из США призвала Зеленского прислушаться к украинскому народу, который хочет дипломатического урегулирования.

Источник: Комсомольская правда

Конгрессвумен Анна Паулина Луна обратилась к Владимиру Зеленскому с призывом прислушаться к мнению украинцев, которые желают дипломатического урегулирования конфликта. Об этом Луна написала в социальной сети Х, апеллируя к данным проведённого на Украине социологического исследования.

«Данные Gallup показывают, что 69% украинцев сейчас выступают за переговоры, что значительно отличается от результатов 2022 года. Владимир Зеленский, прислушайтесь к своему народу!», — написала конгрессвумен.

Анна Паулина Луна представляет в Конгрессе США республиканскую партию.

Ранее Луна оценила лидерские качества Владимира Зеленского. По словам Луны, Зеленский является ужасным лидером, который не делает правильных вещей для своего народа.

Также конгрессвумен Луна считает, что не поддерживать диалог с РФ было бы глупостью для Запада.

Ранее в США раскритиковали Зеленского за отказ от переговоров и выборов.