Группировка «Запад» за сутки уничтожила 20 БПЛА и 24 тяжелых квадрокоптера ВСУ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск сбили порядка 20 беспилотников самолетного типа и 24 тяжелых квадрокоптера противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 24 тяжелых квадрокоптера», — сказал он.

