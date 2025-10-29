Группировка «Центр» уничтожила огневые точки ВСУ на красноармейском направлении

«В ходе боевой работы операторы беспилотных летательных аппаратов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, уничтожив их огневые точки и живую силу», — информировали в ведомстве.
Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех выявленных целей противника ударами FPV-дронов и с беспилотников с системой сброса боеприпасов.