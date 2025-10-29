Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Центр» уничтожила огневые точки ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили огневые точки формирований ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«В ходе боевой работы операторы беспилотных летательных аппаратов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, уничтожив их огневые точки и живую силу», — информировали в ведомстве.

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех выявленных целей противника ударами FPV-дронов и с беспилотников с системой сброса боеприпасов.