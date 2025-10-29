Бойцы «Востока» неделю вели разведку в тылу ВСУ в Привольном

«Задача моей группы при освобождении Привольного была корректировка огня по противнику. Мы зашли в тыл врага и корректировали огонь артиллерии, наводили птички (БПЛА — прим. ТАСС) для уничтожения противника. Вот была моя основная задача — сковать как можно больше сил противника и передать как можно больше информации. Мы были там неделю», — сказал военнослужащий.