Бойцы «Востока» неделю вели разведку в тылу ВСУ в Привольном

«Задача моей группы при освобождении Привольного была корректировка огня по противнику. Мы зашли в тыл врага и корректировали огонь артиллерии, наводили птички (БПЛА — прим. ТАСС) для уничтожения противника. Вот была моя основная задача — сковать как можно больше сил противника и передать как можно больше информации. Мы были там неделю», — сказал военнослужащий.
Заходили в населенный пункт ночью, окапываться не стали. Маскировкой для российских военнослужащих стал природный ландшафт. Обеспечивали провизией российских бойцов при помощи дронов.
Операция, как уточнил боец, позволила существенно ослабить группировку ВСУ в населенном пункте и выбить часть сил.