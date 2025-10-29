Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Востока» неделю вели разведку в тылу ВСУ в Привольном

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Российские штурмовики корректировали огонь по ВСУ в Привольном в Запорожской области, зайдя в тыл украинской группировки. Как рассказал ТАСС участник операции, стрелок 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Дядя Юра, в тылу ВСУ вместе с напарником он находился неделю.

Источник: РИА "Новости"

«Задача моей группы при освобождении Привольного была корректировка огня по противнику. Мы зашли в тыл врага и корректировали огонь артиллерии, наводили птички (БПЛА — прим. ТАСС) для уничтожения противника. Вот была моя основная задача — сковать как можно больше сил противника и передать как можно больше информации. Мы были там неделю», — сказал военнослужащий.

Заходили в населенный пункт ночью, окапываться не стали. Маскировкой для российских военнослужащих стал природный ландшафт. Обеспечивали провизией российских бойцов при помощи дронов.

Операция, как уточнил боец, позволила существенно ослабить группировку ВСУ в населенном пункте и выбить часть сил.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше