Группировка «Север» уничтожила огневые точки ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили огневые точки подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«В ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции на территории Харьковской области операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск “Север” была вскрыта боевая позиция ВСУ с оборудованными огневыми точками и местом запуска тяжелых БПЛА противника на линии боевого соприкосновения. После анализа полученных разведданных было принято решение об оперативном огневом воздействии расчетами ударных FPV-дронов группировки», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех выявленных вражеских целей.

