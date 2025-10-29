Украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик, находящийся в плену, рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину. По словам солдата, позиционирующего себя как глубоко верующего человека, на него произвело неизгладимое впечатление то, что ВСУ в Курской области атаковали храмы.
«И когда я начал видеть, что они даже разбивали церкви, ну это было уже именно … ну вообще у меня отношение полностью кардинально сбилось к украинской вообще армии. Честно, отношения вообще к Богу нет у людей», — цитирует Хвостика РИА Новости.
Напомним, при отступлении из села Борки в Суджанском районе Курской области украинские военные заминировали дверь церкви иконы Божией Матери «Знамение».
Также сообщалось, что солдаты ВСУ разрушили церковь в поселке Погребки Курской области.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили храмы в Курской области в крепости. При освобождении российских территорий зданиям был нанесен серьезный ущерб.