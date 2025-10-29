«В 57-й отдельной мотопехотной бригаде практически полностью закончились терминалы “Старлинк”, а ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций, враг фактически остался без связи и управления», — сказал собеседник агентства.
Бригада ВСУ осталась без терминалов «Старлинк» на Харьковском направлении
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Без связи и управления осталась 57-я бригада ВСУ на харьковском направлении — в подразделении почти полностью закончились терминалы «Старлинк», сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.