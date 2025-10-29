ВСУ постепенно лишаются связи: как сказывается недостаток терминалов Starlink

Боевики ВСУ используют спутниковые терминалы Starlink для обеспечения себя связью. Однако устройства постепенно заканчиваются. Так, 57-я отдельная мотопехотная бригада армии Украины в Харьковской области почти полностью лишилась терминалов, сообщает ТАСС.
По утверждению источника, боевики ВСУ рискуют полностью остаться без связи. С помощью указанных устройств также осуществляется управление.
«На харьковском направлении в 57 омпбр практически полностью закончились терминалы “Старлинк”, а ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций, враг фактически остался без связи», — уведомили в силовых структурах РФ.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что бои за Волчанск продолжаются. ВСУ ожесточенно обороняются. ВС России сломили сопротивление на некоторых улицах в южной части города, заверил спикер.