В Волгоградской области на 7 часов вводили режим беспилотной опасности

Около 21.12 на телефоны местных жителей пришли сообщения от РСЧС с предупреждением о возможной атаке БПЛА. В это время волгоградцам рекомендовали не находиться вблизи окон и избегать открытых участков улиц. При обнаружении БПЛА нужно незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Режим был отменен в 4.15 утра 29 октября.
Напомним, поздно вечером 28 октября для обеспечения безопасности Росавиация ограничила полеты в волгоградском аэропорту. Запрет сняли рано утром 29 октября.
