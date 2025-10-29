Ричмонд
В Волгоградской области на 7 часов вводили режим беспилотной опасности

Ночью 28 октября жители региона получили СМС-уведомления об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Около 21.12 на телефоны местных жителей пришли сообщения от РСЧС с предупреждением о возможной атаке БПЛА. В это время волгоградцам рекомендовали не находиться вблизи окон и избегать открытых участков улиц. При обнаружении БПЛА нужно незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Режим был отменен в 4.15 утра 29 октября.

Напомним, поздно вечером 28 октября для обеспечения безопасности Росавиация ограничила полеты в волгоградском аэропорту. Запрет сняли рано утром 29 октября.

