Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я их свяжу и подопрашиваю»: Боевики ВСУ в радиоперехватах признаются командирам в убийствах и пытках жителей Харьковской области

Боец ВСУ по рации признался в убийстве и пытках жителя Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского убили и пытали мирных жителей Харьковской области. Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении радиоперехват сообщает ТАСС.

Один из боевиков обратился к своему командиру с позывным Гидра и сообщил о трех мирных жителях.

«Два мужика и баба шли. Я им сказал, они идут сюда. Я сейчас их свяжу и подопрашиваю», — сказал военнослужащий по радиосвязи.

Спустя время он снова вышел на связь и доложил, что в итоге «допроса» одному мужчине он разбил пятку и бедро, а другого мужчину — убил и спросил что делать с телом. В ответ боевик ВСУ получил приказ сбросить тело «не доходя до колодца».

Ранее сообщалось, что украинские боевики терроризируют Алешкинский округ Херсонской области. За неделю с 20 по 25 октября киевский режим ударил по территории района 741 раз. Страдают люди и инфраструктура.