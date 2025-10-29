Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского убили и пытали мирных жителей Харьковской области. Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении радиоперехват сообщает ТАСС.
Один из боевиков обратился к своему командиру с позывным Гидра и сообщил о трех мирных жителях.
«Два мужика и баба шли. Я им сказал, они идут сюда. Я сейчас их свяжу и подопрашиваю», — сказал военнослужащий по радиосвязи.
Спустя время он снова вышел на связь и доложил, что в итоге «допроса» одному мужчине он разбил пятку и бедро, а другого мужчину — убил и спросил что делать с телом. В ответ боевик ВСУ получил приказ сбросить тело «не доходя до колодца».
Ранее сообщалось, что украинские боевики терроризируют Алешкинский округ Херсонской области. За неделю с 20 по 25 октября киевский режим ударил по территории района 741 раз. Страдают люди и инфраструктура.