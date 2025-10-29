Беспилотную опасность отменили в Ростовской области утром 29 октября

Утром в среду, 29 октября, в Ростовской области отменили беспилотную опасность, объявленную накануне вечером. Соответствующие сообщения поступили на телефоны жителей и гостей донского региона в седьмом часу утра.
— Отбой беспилотной опасности в Ростовской области, — написано в СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Напомним, за прошедшую ночь в небе над Ростовской областью, по информации министерства обороны РФ, удалось пресечь атаку девяти беспилотников.
— Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены БПЛА в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах, — уточнил губернатор Юрий Слюсарь.
