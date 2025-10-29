Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотную опасность отменили в Ростовской области утром 29 октября

Отбой беспилотной опасности в Ростовской области объявили в РСЧС.

Источник: Комсомольская правда

Утром в среду, 29 октября, в Ростовской области отменили беспилотную опасность, объявленную накануне вечером. Соответствующие сообщения поступили на телефоны жителей и гостей донского региона в седьмом часу утра.

— Отбой беспилотной опасности в Ростовской области, — написано в СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, за прошедшую ночь в небе над Ростовской областью, по информации министерства обороны РФ, удалось пресечь атаку девяти беспилотников.

— Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены БПЛА в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах, — уточнил губернатор Юрий Слюсарь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше