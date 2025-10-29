Силы ПВО за ночь сбили 100 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 46 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 12 БПЛА сбили над Калужской областью, восемь — над Белгородской областью, семь — над территорией Краснодарского края, по шесть — над Московской и Орловской областями, четыре — над Ульяновской областью, по три — над Крымом и Марий Эл, два — над Ставропольским краем, по одному — над Курской, Смоленской и Тульской областями.