В Пермском крае простились с погибшим участником СВО Василием Аргаляевым

В селе Буб Сивинского округа прошла церемония прощания с рядовым Василием Аргаляевым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
По данным администрации Сивинского муниципального округа, Василий Аргаляев родился 26 мая 1999 года и погиб 30 июня 2025 года, выполняя служебные обязанности на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Прощание с военнослужащим состоялось 29 октября в Бубинском доме культуры. Церемония началась в 11 часов утра, а затем состоялся траурный митинг у здания по адресу: село Буб, улица Бубинская, 19.
Власти округа выразили глубокие соболезнования родным и близким Василия Аргаляева, отметив, что он проявил мужество и погиб как настоящий герой, выполняя свой долг перед Родиной.