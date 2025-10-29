Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае простились с погибшим участником СВО Василием Аргаляевым

Прощание с военнослужащим состоялось 29 октября в Бубинском доме культуры.

Источник: Комсомольская правда

В селе Буб Сивинского округа прошла церемония прощания с рядовым Василием Аргаляевым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

По данным администрации Сивинского муниципального округа, Василий Аргаляев родился 26 мая 1999 года и погиб 30 июня 2025 года, выполняя служебные обязанности на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Прощание с военнослужащим состоялось 29 октября в Бубинском доме культуры. Церемония началась в 11 часов утра, а затем состоялся траурный митинг у здания по адресу: село Буб, улица Бубинская, 19.

Власти округа выразили глубокие соболезнования родным и близким Василия Аргаляева, отметив, что он проявил мужество и погиб как настоящий герой, выполняя свой долг перед Родиной.