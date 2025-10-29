Над Кубанью ночью сбили семь БПЛА

Также уничтожены 46 дронов над Брянской областью, 12 — над Калужской, 8 — над Белгородской, 6 — над Московским регионом (в том числе четыре летевших на Москву), 6 — над Орловской, 4 — над Ульяновской, по три — над Крымом и Марий Эл, два — над Ставропольем и по одному — над Курской, Смоленской и Тульской областями.