Над Кубанью ночью сбили семь БПЛА

Также уничтожены 46 дронов над Брянской областью, 12 — над Калужской, 8 — над Белгородской, 6 — над Московским регионом (в том числе четыре летевших на Москву), 6 — над Орловской, 4 — над Ульяновской, по три — над Крымом и Марий Эл, два — над Ставропольем и по одному — над Курской, Смоленской и Тульской областями.
Накануне на территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Соответствующее оповещение жители региона получили в приложении МЧС России в 23:12 по мск.
