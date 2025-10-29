Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Кубанью ночью сбили семь БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Из них семь БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, сообщает Минобороны России.

Источник: Коммерсантъ

Также уничтожены 46 дронов над Брянской областью, 12 — над Калужской, 8 — над Белгородской, 6 — над Московским регионом (в том числе четыре летевших на Москву), 6 — над Орловской, 4 — над Ульяновской, по три — над Крымом и Марий Эл, два — над Ставропольем и по одному — над Курской, Смоленской и Тульской областями.

Накануне на территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Соответствующее оповещение жители региона получили в приложении МЧС России в 23:12 по мск.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше