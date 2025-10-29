Подразделение ФСБ уничтожило три украинских ДРГ в ДНР

Подразделение «Горыныч» донецкого управления ФСБ ликвидировало три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на окраинах Константиновки в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.
В сообщении ведомства уточняется, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» действовало во взаимодействии с 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой Южного военного округа. Сотрудники ФСБ выследили и уничтожили три вражеские ДРГ, которые пытались укрыться в полевых блиндажах.
«Операторы Горыныча выследили в небе вражеский дрон-разведчик Баба Яга, благодаря чему установили и поразили пункт управления беспилотниками», — добавили в пресс-службе.
Также военнослужащие обнаружили и уничтожили замаскированную реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.
Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ успешно выполняют задачи в рамках спецоперации на Украине. Под их контроль перешли еще три населенных пункта: Новониколаевка, Привольное в Запорожской области и Егоровка в Днепропетровской области.