Трамп выразил уверенность в урегулировании украинского конфликта

Трамп вновь заявил, что смог урегулировать восемь конфликтов.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что кризис на Украине получится урегулировать.

Трамп вновь заявил, что смог урегулировать восемь конфликтов, но единственный, с которым этого не получилось, — конфликт между Россией и Украиной. По его словам, он думал урегулировать этот конфликт быстро благодаря личным отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Единственное, что я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано. Я думал, что всё пойдёт проще из-за моих отношений с президентом Путиным — он оказался немного другим. Но, думаю, это всё равно будет решено», — сказал американский лидер, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО стараются повлиять на мнение Трампа в отношении Украины. По его словам, именно поэтому риторика американского лидер начала меняться. Что касается России, то позиция Москвы неизменна. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что важно добиться устранения первопричин конфликта.

