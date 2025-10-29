Трамп выразил уверенность в урегулировании украинского конфликта

«Единственное, что я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано. Я думал, что всё пойдёт проще из-за моих отношений с президентом Путиным — он оказался немного другим. Но, думаю, это всё равно будет решено», — сказал американский лидер, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.