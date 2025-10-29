Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский наемник ВСУ Бови покончил с собой на Украине

Бови служил в спецназе Королевской морской пехоты.

Наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Великобритании, 27-летний Оливер Бови, покончил с собой, к такому выводу пришел коронер Даррен Слейтер после транспортировки тела на родину, материал из The Sun перевел aif.ru.

Во вторник, 28 октября, Слейтер представил результаты вскрытия в суде.

Он подчеркнул, что перед смертью боевик получил осколочные ранения нижних конечностей в бою, но они не являлись причиной его гибели. Также расследование не может быть завершено, потому что свидетели самоубийства британца пока не найдены.

По данным издания, Бови до отправки на Украину служил в спецназе Королевской морской пехоты.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ сбежали из Ямполя под Красным Лиманом.