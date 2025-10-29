Британский наемник ВСУ Бови покончил с собой на Украине

Наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Великобритании, 27-летний Оливер Бови, покончил с собой, к такому выводу пришел коронер Даррен Слейтер после транспортировки тела на родину, материал из The Sun перевел aif.ru.
Во вторник, 28 октября, Слейтер представил результаты вскрытия в суде.
Он подчеркнул, что перед смертью боевик получил осколочные ранения нижних конечностей в бою, но они не являлись причиной его гибели. Также расследование не может быть завершено, потому что свидетели самоубийства британца пока не найдены.
По данным издания, Бови до отправки на Украину служил в спецназе Королевской морской пехоты.
