Силы ПВО за ночь сбили 100 беспилотников над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 100 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в заявлении российского военного ведомства.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области — там ликвидировали 46 дронов. Кроме того, 12 БПЛА уничтожили над Калужской областью, восемь — над Белгородской областью, семь — над территорией Краснодарского края, шесть — над Московским регионом и Орловской областью, а также четыре — над Ульяновской областью.
Кроме того, три беспилотника были уничтожены над территориями Республики Крым и Республики Марий Эл, два — над Ставропольским краем, а также по одному — над Смоленской, Курской и Тульской областями.
Напомним, в ходе ночной атаки на Брянскую область погибла женщина, ранена девочка-подросток. Кроме того, сообщалось о пожаре в жилом доме.