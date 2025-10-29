Над Крымом за два часа утром 29 октября силы ПВО сбили еще 5 БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожили над регионом с 7:00 до 9:00 по московскому времени.
Ранее мы писали, что в ночь с 28 на 29 октября над Крымом силы ПВО сбили 3 БПЛА ВСУ. Всего над регионами России в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
