Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом за два часа утром 29 октября силы ПВО сбили еще 5 БПЛА ВСУ

Беспилотник сбили в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени.

Источник: Аргументы и факты

Над Крымом за два часа утром 29 октября силы ПВО сбили еще 5 БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожили над регионом с 7:00 до 9:00 по московскому времени.

Ранее мы писали, что в ночь с 28 на 29 октября над Крымом силы ПВО сбили 3 БПЛА ВСУ. Всего над регионами России в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше