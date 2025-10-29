MWM: в ВСУ заявили о дефиците танков

«Танки считаются последним аргументом на поле боя», — отметил украинский специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха, добавив, что неэффективное использование машин, в том числе для операций, направленных на повышение морального духа, стало одной из основных причин потерь. «Они посылают танки вперед только для того, чтобы показать пехоте, что у них есть поддержка, — в таких операциях мы теряем их», — привел он пример. По его словам, танки становятся уязвимыми для ударов различных типов БПЛА, как только их обнаруживают, в том числе на расстоянии 10 километров за линией фронта.