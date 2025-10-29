Согласно статье, украинские источники сообщают, что танковые батальоны страдают от крайне низкой обеспеченности бронетехникой. По их словам, это связано как с большими потерями, которые невозможно восполнить, так и с трудностями с обслуживанием тех машин, которые находятся на вооружении.
«Танки считаются последним аргументом на поле боя», — отметил украинский специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха, добавив, что неэффективное использование машин, в том числе для операций, направленных на повышение морального духа, стало одной из основных причин потерь. «Они посылают танки вперед только для того, чтобы показать пехоте, что у них есть поддержка, — в таких операциях мы теряем их», — привел он пример. По его словам, танки становятся уязвимыми для ударов различных типов БПЛА, как только их обнаруживают, в том числе на расстоянии 10 километров за линией фронта.
И это несмотря на наращивание расходов на оборону в военное время и поддержку западных союзников Киева, в том числе с поставками запасных частей, отмечает MWM. ВСУ получили несколько сотен советских танков Т-72 от бывших стран — участниц Варшавского договора, особенно много передала Украине Польша. Но этого, согласно статье, недостаточно для компенсации потерь, а военные арсеналы европейских государств оказались истощены.
По сведениям издания, к началу июня 2025 года украинская армия потеряла 87% танков M1A1 Abrams, которые ей поставили США. При этом 27 из 31 машины были уничтожены или захвачены в плен, говорится в статье. Западные эксперты, как напоминает MWM, ранее прогнозировали, что появление западных танков изменит ситуацию на поле боя в пользу Украины, однако до сих пор этого не произошло.
Танковые войска российской армии, несмотря на потери, которые были особенно значительными в 2022 году, находятся в значительно лучшем состоянии, чем украинские, подчеркивает издание.
Согласно статье, российская техника в среднем значительно новее. Кроме того, российский танковый парк преимущественно состоит из танков Т-62, Т-72 и Т-90, которые являются одними из самых простых в обслуживании моделей в мире. Они требуют гораздо меньше технического обслуживания, чем украинские Т-64 и бронетехника, которую Киев получает от западных союзников.