Главное из брифинга Минобороны 29 октября 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили населенный пункт в Днепропетровской области
Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Вишневое Днепропетровской области.
«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Садки и Хотень Сумской области. Также «Север» атаковал три бригады противника в населенных пунктах Волчанские Хутора, Покаляное и Волчанск Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: свыше 160 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также три склада материальных средств.
«Запад» продолжает ликвидацию группировки ВСУ
Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали шесть украинских бригад в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Кучеровка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ямполь ДНР.
Бойцы «Запада» продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска. Российские военнослужащие пресекли две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка для деблокирования окруженных формирований ВСУ восточнее Купянска.
«Проводятся мероприятия по убеждению окруженных украинских военнослужащих к отказу от сопротивления и сдаче в плен. Группа боевиков в количестве 12 человек сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода», — сообщает Минобороны РФ.
За сутки в районе Купянска бойцы «Запада» ликвидировали до 55 украинских боевиков, уничтожили шесть единиц военной техники.
В зоне ответственности группировки потери противника составили порядка 220 человек, два бронеавтомобиля, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, семь станций РЭБ и два склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 355 человек. Также противник лишился бронеавтомобиля «Казак», 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, радиолокационной станции, двух складов боеприпасов и трех складов материальных средств.
Группировка «Центр» расширяет зону контроля в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 16 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новониколаевка, Розы Люксембург, Торецкое ДНР, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.
В Красноармейске ДНР штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, в микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны. На юге города подразделения 2-й армии продвинулись в селе Гнатовка ДНР, проводится его зачистка.
«Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части населенного пункта Димитров ДНР, проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты ⅚», — сообщает Минобороны.
ВС РФ пресекли попытку противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны села Гришино ДНР и сорвали четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. В данном районе потери ВСУ: более 80 боевиков, две боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие.
В зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили: свыше 480 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии.
«Восток» наступает в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и четырем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новоалександровка Днепропетровской области, Новое, Успеновка и Яблоково Запорожской области.
Противник за сутки лишился до 220 военнослужащих, боевой бронированной машины, шести автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и станции радиоэлектронной борьбы.
«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки: до 55 военнослужащих, 14 автомобилей, две станции РЭБ и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, железнодорожный состав с вооружением и техникой ВСУ, цеха по производству БПЛА и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- две управляемые авиационные бомбы;
- 238 БПЛА самолетного типа.