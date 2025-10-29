Главное из брифинга Минобороны 29 октября 2025 года: последние новости на сегодня

«Проводятся мероприятия по убеждению окруженных украинских военнослужащих к отказу от сопротивления и сдаче в плен. Группа боевиков в количестве 12 человек сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода», — сообщает Минобороны РФ.