ВСУ попали в окружение в Красноармейске и Купянске, сообщил Путин

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, главные заявления — РИА Новости.

О ситуации в зоне СВО

  • Ситуация в целом в зоне спецоперации складывается благоприятно.
  • Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске и находится в окружении.
  • Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.
  • ВС России не против пустить СМИ в зоны окружения противника, в том числе украинские и зарубежные, на этот период бои могут быть прекращены.

Нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций.

Владимир Путин
президент России

  • ВС России на всех участках в зоне СВО идут вперед, действуют активно.
  • Россия в зоне СВО обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.
  • То, что делают ВС России, это важнейшее дело, которым занимается страна.

Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически.

Владимир Путин
президент России

О «Буревестнике»

В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.

  • «Буревестник» имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями ученых и специалистов.
  • Ядерная силовая установка «Буревестника», при сопоставимой мощности с ядерным реактором атомной подлодки, в 1000 раз меньше.
  • Ядерный реактор, установленный в «Буревестнике», запускается в течение минут и секунд.
  • Ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», будут использовать в лунной программе.
  • Электроника, используемая в «Буревестнике», уже применяется в космических программах.
  • Россия сможет применить использованные в «Буревестнике» ядерные технологии и в народном хозяйстве.

Об испытании «Посейдона»

Накануне прошли испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное количество времени.

Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.