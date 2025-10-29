ВСУ попали в окружение в Красноармейске и Купянске, сообщил Путин

О ситуации в зоне СВО
- Ситуация в целом в зоне спецоперации складывается благоприятно.
- Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске и находится в окружении.
- Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.
- ВС России не против пустить СМИ в зоны окружения противника, в том числе украинские и зарубежные, на этот период бои могут быть прекращены.
Нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций.
- ВС России на всех участках в зоне СВО идут вперед, действуют активно.
- Россия в зоне СВО обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.
- То, что делают ВС России, это важнейшее дело, которым занимается страна.
Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически.
О «Буревестнике»
В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
- «Буревестник» имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями ученых и специалистов.
- Ядерная силовая установка «Буревестника», при сопоставимой мощности с ядерным реактором атомной подлодки, в 1000 раз меньше.
- Ядерный реактор, установленный в «Буревестнике», запускается в течение минут и секунд.
- Ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», будут использовать в лунной программе.
- Электроника, используемая в «Буревестнике», уже применяется в космических программах.
- Россия сможет применить использованные в «Буревестнике» ядерные технологии и в народном хозяйстве.
Об испытании «Посейдона»
Накануне прошли испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное количество времени.
Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.