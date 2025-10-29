Reuters рассказал о преимуществах России после взятия «ворот в Донецк»

Как отмечает Reuters, Красноармейск, население которого до 2022 года достигало 60 тыс. человек, был важным логистическим центром для ВСУ в Донбассе. Помимо этого, примерно в 10 км от города находится крупное угледобывающее предприятие «Шахтоуправление Покровское» (расположена в поселке Удачное, взятом российской армией под контроль в августе).