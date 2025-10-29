В Батайске ликвидируют последствия ночной атаки дронов

В Батайске продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 21 октября. О ходе работ и принимаемых мерах поддержки горожан рассказал глава города Валентин Кукин.
Во время налета в городе произошли повреждения. Обломки БПЛА частично разрушили стену высотного дома на Западном шоссе, повредили стекла в домах на улице Октябрьской, а также несколько автомобилей и торговых павильонов. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Администрация Батайска сразу же сделала ставку на открытый диалог с жителями. Глава города Валентин Кукин, прервав обучение в федеральной программе, лично провел две встречи с пострадавшими. На них горожане могли задать вопросы представителям прокуратуры, полиции, соцзащиты, ЖКХ и других ведомств. Батайские власти учли все запросы горожан: для владельцев ипотечного жилья пригласили профильного специалиста, а для переживающих стресс — психолога.
Основное внимание на встречах было уделено практической помощи. Уже предусмотрены средства для выплат из резервного фонда: компенсация за утрату имущества первой необходимости и единовременная материальная помощь на каждого проживающего. Их будут выплачивать по мере подачи заявлений. Глава города предупредил о мошенниках, подчеркнув, что все замеры и обследования проводятся бесплатно.
Отдельно обсуждался ущерб коммерческой недвижимости и автомобилей. Соответствующее постановление о компенсациях разрабатывается, а пострадавшим рекомендовано обращаться в Следственный комитет для включения в уголовное дело.