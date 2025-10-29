Военный эксперт спрогнозировал появление новых котлов вокруг ВСУ

Эксперт предположил, что появятся новые котлы, кроме тех, что уже образованы в настоящее время на купянском и красноармейском направлениях. Он уточнил, что бойцам ВСУ, попавшим в окружение, ВС РФ предлагает сдаться в плен, но с украинской стороны военнослужащие отказываются добровольно прекратить сопротивление. Василий Дандыкин добавил, что ВСУ пытаются выйти из окружения, но их усилия безрезультатны, пишет «Лента.ру».