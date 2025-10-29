Военный эксперт спрогнозировал появление новых котлов вокруг ВСУ

Эксперт предположил, что появятся новые котлы, кроме тех, что уже образованы в настоящее время на купянском и красноармейском направлениях. Он уточнил, что бойцам ВСУ, попавшим в окружение, ВС РФ предлагает сдаться в плен, но с украинской стороны военнослужащие отказываются добровольно прекратить сопротивление. Василий Дандыкин добавил, что ВСУ пытаются выйти из окружения, но их усилия безрезультатны, пишет «Лента.ру».
«Если они не сдадутся, значит, они будут уничтожаться. На самом деле сейчас такое происходит на красноармейском направлении и на подходе к Красному Лиману», — отметил эксперт.
Об окружении крупных группировок украинской армии в Купянске и Красноармейске сообщил российский президент Владимир Путин. Он добавил, что Киев ответственен за судьбу своих бойцов, заблокированных ВС РФ. Президент заявил, что бои могут быть прекращены для того, чтобы в зоны «котлов» смогли попасть представители СМИ.