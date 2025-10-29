ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Харьковской области

«ВКС России нанесли удар по позициям 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ», — прокомментировали в российских силовых структурах.
Удар по пункту временной дисклокации в населенном пункте Лесная Стенка в Харьковской области наносился двумя ФАБ-500. Также удар ФАБ-500 был нанесен по пункту управления БПЛА ВСУ. Все цели уничтожены.
