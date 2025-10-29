Эксперт раскрыл новый подход ВС РФ к штурму Красноармейска

Эксперт отметил, что окружение Красноармейской агломерации производилось с трех сторон, как и в случае с другими ранее взятыми в «котлы» городами. Он уточнил, что вторым шагом российских войск стала установка огневого контроля над важными для противника объектами с помощью беспилотников, что в итоге привело к истощению украинских формирований, сообщает «Лента.ру».