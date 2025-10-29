Ричмонд
Эксперт раскрыл новый подход ВС РФ к штурму Красноармейска

Российские войска включают новые элементы в комплекс ударов по населенным пунктам, занятым противником. Такой вывод на основе анализа тактики штурма Красноармейска сделал военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт отметил, что окружение Красноармейской агломерации производилось с трех сторон, как и в случае с другими ранее взятыми в «котлы» городами. Он уточнил, что вторым шагом российских войск стала установка огневого контроля над важными для противника объектами с помощью беспилотников, что в итоге привело к истощению украинских формирований, сообщает «Лента.ру».

«А перед непосредственным штурмом — скрытно [начали] вводить в город пехоту, действующую автономно [от других подразделений]», — добавил Полетаев.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — город в ДНР, является одним из центров угольной промышленности и транспортным узлом. Здесь располагается крупнейшая угольная шахта.

Согласно отчету Минобороны РФ за минувшие сутки, 28 октября, Красноармейск берут в кольцо бойцы «Центральной» группировки ВС РФ. Штурмовики 20-й армии ликвидируют формирования ВСУ и заходят на территорию городской промзоны.