Эксперт раскрыл новый подход ВС РФ к штурму Красноармейска

Эксперт отметил, что окружение Красноармейской агломерации производилось с трех сторон, как и в случае с другими ранее взятыми в «котлы» городами. Он уточнил, что вторым шагом российских войск стала установка огневого контроля над важными для противника объектами с помощью беспилотников, что в итоге привело к истощению украинских формирований, сообщает «Лента.ру».
«А перед непосредственным штурмом — скрытно [начали] вводить в город пехоту, действующую автономно [от других подразделений]», — добавил Полетаев.
Красноармейск (украинское название — Покровск) — город в ДНР, является одним из центров угольной промышленности и транспортным узлом. Здесь располагается крупнейшая угольная шахта.
Согласно отчету Минобороны РФ за минувшие сутки, 28 октября, Красноармейск берут в кольцо бойцы «Центральной» группировки ВС РФ. Штурмовики 20-й армии ликвидируют формирования ВСУ и заходят на территорию городской промзоны.