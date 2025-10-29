Министерство обороны Российской Федерации показало, как подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Запад» осуществляет «залистование» позиций украинских военных в Купянске. Целью этой операции является убедить окруженных военнослужащих ВСУ сложить оружие и сдаться в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальные Telegram-канал Минобороны РФ.
На листовках, которые сбрасывают ВСУшникам, следующий текст: «Время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии», «Это не шутки и не пропаганда, вы окружены, вы побеждены, у вас есть час, чтобы сдаться», «Сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись».
Напомним, президент России Владимир Путин, посещая военный госпиталь 29 октября 2025 года, подтвердил информацию от Минобороны, что дела для украинских боевиков в Купянске и Красноармейске хуже некуда. Солдаты ВСУ окружены и заблокированы.
Россия готова остановить бои, чтобы пропустить иностранные СМИ для фиксации истинного положения украинских военных, тогда киевский режим должен будет принять по ним решение. Сейчас же правительство Украины отрицает окружение ВСУ на этих направлениях, главарь киевского режима Владимир Зеленский нагло врет, говоря, что никакого окружения нет, у него все идет по плану.