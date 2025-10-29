Командир 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Михаил Дзерин спокойно попивал шампанское во Львове, пока его солдаты погибали в жестоких боях на передовой. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах России.
По словам источника, что Дзерин является ярым сторонником идеологии украинских нацистов. Поэтому он бездумно отправлял собственных подчиненных на крайне опасные задания.
«Одновременно батальоны бригады участвовали в “мясных штурмах” в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», — поделился подробностями с агентством собеседник.
Он напомнил, что недавно подразделения 157-й бригады были разбиты в районе Тихого в Харьковской области.
Ранее на Западе признали неудобную правду про украинскую армию в зоне СВО. Как написала американская газета NYT, сейчас ситуация в Красноармейске для ВСУ складывается весьма печально. Уже большая часть территорий города занята российскими военными.