Пушков: экс-главком НАТО Ставридис хочет втянуть Украину в альянс де-факто

Накануне Ставридис назвал три направления гарантий безопасности для Украины, которые могли бы стать частью возможного мирного соглашения: морское, воздушное и наземное. По мнению экс-главкома, это подразумевает военное присутствие НАТО на море, в воздухе и на земле на территории Украины.