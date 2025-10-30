Пушков: экс-главком НАТО Ставридис хочет втянуть Украину в альянс де-факто

Запад пытается втянуть Украину в НАТО де-факто, без официального членства. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя предложение бывшего главкома альянса Джеймса Ставридиса направить войска НАТО на Украину.
«Подлинный смысл плана отправки войск стран НАТО на Украину — втягивание Украины в альянс де-факто без официального членства», — написал Пушков в Telegram-канале, напомнив, что в аналогичной ситуации оказалось Косово.
«Это как раз тот самый случай: Косово не входит в НАТО, но является его вотчиной с крупной американской военной базой “Кэмп-Бондстил” на его территории», — указал Пушков.
Накануне Ставридис назвал три направления гарантий безопасности для Украины, которые могли бы стать частью возможного мирного соглашения: морское, воздушное и наземное. По мнению экс-главкома, это подразумевает военное присутствие НАТО на море, в воздухе и на земле на территории Украины.
Год назад Джеймс Ставридис предложил привлечь силы ООН из Латинской Америки и Африки для завершения конфликта на Украине.